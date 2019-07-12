2019/07/12 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC اكد مكتب حقوق الانسان في محافظة ديالى، الجمعة، بان ثلاثة اسباب رئيسية تقف وراء تسجيل نحو 50 حالة انتحار خلال 2019.وقال مدير مكتب حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي في تصريح صحفي،ان” ديالى سجلت خلال العام الجاري نحو 50 حالة انتحار 29 منها انتهت بالوفاة اغلبهم من الاناث”.واضاف […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص ثلاثة اسباب تقف وراء تسجيل 50 حالة انتحار خلال 2019 في ديالى المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثلاثة اسباب تقف وراء تسجيل 50 حالة انتحار خلال 2019 في ديالى) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثلاثة اسباب تقف وراء تسجيل 50 حالة انتحار خلال 2019 في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).