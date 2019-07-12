البحري يشد الرحال الى أربيل والزوراء يواجه فريق الحسين

2019/07/12 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نبيل الزبيدي

يشد البحري الرحال الى مدينة اربيل من اجل مواجهة فريقها على ملعب فرانسو حريري ضمن مباريات الدور 37 لدوري الكرة الممتاز ويسعى الضيوف الى تحقيق نتيجة ايجابية لاسيما بعد الفوز في الدورين الماضيين على الديوانية وفريق الحسين ويقف البحري بالمركز التاسع عشر برصيد 26 نقطة، من جانبه يحاول اصحاب الارض والجمهور اربيل فك الشراكة مع الطلبة والكهرباء وجميعهم يملكون 44 نقطة ولكن بفارق الاهداف يقف بالترتيب الحادي عشر.

ويلتقي الزوراء فريق الحسين على ملعب الثاني ويدرك مدرب النوارس حكيم شاكر ان المباراة ليست بالسهلة لاسيما ان فريق الحسين استطاع الوقوف ندا قويا في الادوار الماضية وقد انتهت نتيجة الدور الاول بفوز الزوراء بهدفين مقابل هدف ويقف بالمركز الثالث برصيد 61 نقطة بينما يتذيل فريق الحسين ترتيب جدول الدوري برصيد 24 نقطة.

ويشد الصناعات الكهربائية الرحال الى السماوة لمواجهة فريقها ويحتل الصناعات الترتيب السادس عشر برصيد 38 نقطة، اما السماوة فانه يملك 31 نقطة بالمركز الثامن عشر، بينما يواجه اصحاب الارض نفط الوسط على ملعب النجف الاولمبي فريق الديوانية وتستكمل المباريات يوم غد الاحد في ملعب الشعب الدولي حيث يلعب القوة الجوية مع النفط، وامانة بغداد امام النجف، ويشهد ملعب الفيحاء لقاء الميناء مع المتصدر الشرطة.ويتصدر الشرطة ترتيب الدوري الممتاز بكرة القدم

برصيد 86 نقطة.

وفي سياق متصل اعلن اتحاد الكرة موعد انطلاق منافسات الدوري الممتاز للموسم 2019 / 2020 ، وقال نائب رئيس لجنة المسابقات وعضو الاتحاد يحيى كريم ان لجنته قررت انطلاق منافسات الدوري منتصف ايلول المقبل على ان ينتهي في الخامس والعشرين من ايار العام المقبل، مشيرا الى انه تقرر عدم تاجيل اية مباراة للاندية باستثناء المباريات في ايام الفيفا دي وبخلاف ذلك فان الفريق يعد خاسرا (3 / 0) في حال عدم حضوره للمباراة او منع لاعبيه من الالتحاق بصفوف

المنتخب .

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