رئيس لجنة الخبراء: ناقشنا المناهج السنوية لـ25 اتحاداً رياضياً

2019/07/12 | 19:16

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بغداد/ الصباح

كشف رئيس لجنة الخبراء المنبثقة عن اللجنة الخماسية التي تم تشكيلها على وفق قرار مجلس الوزراء المرقم 140 لسنة 2019، الدكتور حسن علي كريم، عن عدد الاتحادات الرياضية التي ناقشت مناهجها السنوية مع اللجنة.



وقال كريم، ان عمل لجنة الخبراء مستمر ومتواصل مع الاتحادات الرياضية لغرض مناقشة ودراسة المناهج السنوية وتوفير الاموال لدعم نشاطاتها المحلية ومشاركاتها الدولية، مشيرا الى ان (25) اتحادا رياضيا، ناقش منهاجه السنوي مع لجنة الخبراء من اصل (50) اتحادا مسجلا لدى اللجنة الاولمبية العراقية.



واضاف رئيس لجنة الخبراء ان اللجنة حريصة كل الحرص على دعم الرياضة العراقية وتيسير كافة السبل وتخطي التحديات التي تواجه الاتحادات الرياضية لكي تستطيع القيام بواجباتها على أفضل حال والسير صوب الانجاز.

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