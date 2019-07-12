سائرون: لا توجد مؤشرات ايجابية على حسم حقيبة التربية قريبا

2019/07/12 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكد النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي ، اليوم الجمعة ، ان المرحلة الماضية اثبتت بأن رئيس مجلس الوزراء غير قادر على ترشيح شخصية مستقلة كفوءة قادرة على ادراة وزارة التربية نتيجة الصراع السياسي تارة وتارة اخرى عدم أهلية المرشح المطروح.وذكر الربيعي في بيان تلقته /SNG/، إن “بقاء التربية بلا وزير طيلة المدة ...

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