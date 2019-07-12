وزارة الدفاع تعلن الية استقبال المفسوخة عقودهم

2019/07/12 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..اعلنت وزارة الدفاع، الجمعة، عن الية استقبال المفسوخة عقودهم ابتداء السبت ١٣ تموز 2019.وقالت الوزارة، انه”نتيجة الإعداد الهائلة من المفسوخة عقودهم الذين يراجعون مراكز التطوع وللحفاظ على سلامتهم تقرر إن يكون الاستقبال من الأسبوع القادم لأول خمسة أحرف لكافة مراكز التطوع في العراق، والأحرف هي (أ _ ب _ ج _ د […]

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