2019/07/12 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة)/مثنى النهار -تصوير :مهند العزاوي/..شارك اكثر من عشرين متدربا من كلا الجنسين في محافظة نيونى بورشة (هندسة نظم ادارة التعليم الالكتروني واساليب التدريس الحديثة).

قدم د.رائد ابراهيم الطائي للورشة التي اقاتها منظمة المسلة يومين باحد مراكز المسلة بحي الزهور بالجانب الشرقي من الموصل ،

وقال نكتل الرسام احد المتدربين بهذه الورشة عن فريق Y_peerالموصل :التعليم الالكتروني مهم في حياتنامن اجل ان نطور العملية التعليمية .

واضاف الرسام :يجب انشاء جيل يتقن التعليم الالكتروني،مبينا ان هذه الورشة مجانية من اجل تطوير التربويين او كل من يقوم بالعملية التعليمية وبيان مدى اهمية التعليم الإلكتروني .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شباب الموصل يتدربون على هندسة التعليم الإلكتروني) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شباب الموصل يتدربون على هندسة التعليم الإلكتروني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).