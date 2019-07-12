الرافدين يطلق وجبة جديدة من السلف لاكثر من 1700 موظف

2019/07/12 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أطلق مصرف الرافدين، الجمعة، وجبة جديدة من السلف تراوحت ما بين 3 و5 و10 ملايين دينار خاصة لموظفي دوائر الدولة.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /ميديا نيوز /نسخة منه إنه “تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لأكثر من 1700 موظف الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف وحصلوا على […]

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