2019/07/12 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..قالت وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت ، الجمعة، ان بريطانيا لا تسعى لتصعيد الوضع مع إيران، مع استمرار التوتر بين لندن وطهران بسبب ناقلة إيرانية محتجزة ومرور السفن عبر مضيق هرمز.واكد هنت لتلفزيون سكاي نيوز، “هذا رد فعل منا على ما يحدث بطريقة محسوبة وحذرة ونوضح لإيران بأننا لا نسعى لتصعيد هذا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية البريطانية: بريطانيا لا تسعى لتصعيد الوضع مع إيران) نشر أولاً على موقع (ميديا نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية البريطانية: بريطانيا لا تسعى لتصعيد الوضع مع إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ميديا نيوز).