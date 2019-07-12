موغريني تزور بغداد غداً

2019/07/12 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الخارجية العراقية، ان الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشُؤُون الخارجيّة في الاتحاد الأوروبيّ فيديريكا موغيريني ستزور العاصمة بغداد غداً السبت.

وذكر بيان للوزارة ان وزير الخارجية محمد علي الحكيم سيعقد مؤتمراً صحفياً في مقرِّ الوزارة؛ بعد اللقاء الثنائيِّ.ودعا البيان وسائل الاعلام لتغطية اللقاء والمؤتمر.



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