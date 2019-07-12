2019/07/12 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، توجيهاً الى الجامعات كافة بخصوص مناقشة رسائل واطاريح طلبة الدراسات العليا.وبحسب بيان الوزارة تضمنت التوجيهات : عدم تكليف الطلبة بدفع اي مبلغ مالي لاجور (مقوم علمي او مقوم لغوي ) او أعضاء لجنة المناقشات والبحوث والرسائل وتتحمل الجامعة كافة الاجور بشكل مكافاة او تقديم كتاب شكر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تصدر توجيهاً بخصوص مناقشة رسائل واطاريح طلبة الدراسات العليا) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تصدر توجيهاً بخصوص مناقشة رسائل واطاريح طلبة الدراسات العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).