2019/07/12 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثائق..مجلس الوزراء يصدر قرارات مهمة تخص الاستثمار وبيئة الأعمال وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق.. مجلس الوزراء يصدر قرارات مهمة تخص الاستثمار وبيئة الأعمال) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق.. مجلس الوزراء يصدر قرارات مهمة تخص الاستثمار وبيئة الأعمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).