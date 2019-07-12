ماجد الشمري - الانقلاب الوظيفي والقيمي لاثداء النساء!.(3)

2019/07/12 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ماجد_الشمري اصبحت اثداء اناث البشر واحدة من ايقونات ايروس الطابعة لجنسانية الجسد الانثوي بالذات،لتكرسها كمصدر لمتع واغواءات جنسية خالصة وبلا حدود للذكور-الرجال.ومن دور قداسي او شبه قداسي مستمد من تقديس المرأة-الام(مريم مرضعة المسيح)و(حليمة مرضعة محمد)و(ام موسى)وغيرهن،وما وصلنا من صور تجسيد الرضاعة للانبياء والاولياء كمهمة نبيلة وسامية للجنس المؤنث،خضع لها الجنس المذكر وتقبلها كجزء من ثقافته ومخياله الديني.الث......

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