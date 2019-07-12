ميشيل نجيب - الحوار المتمدن مع وضد الله

2019/07/12 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميشيل_نجيب Michael Nagibالحوار المتمدن ليس مؤسسة حكومية تدفع مرتبات القائمين عليه من الضرائب التى يأخذونها من الشعب، حتى يكون هناك الحق بالمساواة بين الجميع فى نشر مقالات دينية أو سياسية ومدنية وفلسفية وتنويرية ونقدية، لا يمكن لأحد أن يقول للحوار المتمدن ما يجب أن ينشره بل علينا كقراء وكُتَّاب الألتزام بسياسة ومبادئ وقيم موقع الحوار، لذلك ليس من المنطق أو من المعقولية أن أجد فى صدر صفحة الحوار المتمد......

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