وديع العبيدي - تفكيك العنف وأدواته.. (35)

2019/07/12 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وديع_العبيدي وديع العبيديتفكيك العنف وأدواته..(35)(العراق للعراقيين!)..(10)ورد ذكر هاته الرسالة في كتاب الدكتور يوسف عزالدين*[1920- 2013م]: (شعراء العراق في القرن العشرين)/(1969م)، وفيه (نبذة عن حياة الرصافي بقلمه)، حيث يرد فيها استلامه رسالة من العراق، تستعجله العودة لاصدار جريدة فحواها ان (العراق للعراقيين)!..هل صدرت تلك الجريدة، أم فشلت فكرتها قبل صدورها؟..وهل هي جريدة طالب النقيب [187......

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