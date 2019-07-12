حقوق الانسان: هذه الاسباب وراء تسجيل 50 حالة انتحار في ديالى

2019/07/12 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ ديالى … اكد مكتب حقوق الانسان في محافظة ديالى، اليوم الجمعة، بان ثلاثة اسباب رئيسية تقف وراء تسجيل نحو 50 حالة انتحار خلال 2019.وقال مدير مكتب حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي في حديث صحفي ، تابعته وكالة / بدر نيوز/،ان” ديالى سجلت خلال العام الجاري نحو 50 حالة انتحار 29 منها […]

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