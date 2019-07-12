التعليم العالي تصدر توجيهات لصالح طلبة الدراسات العليا

2019/07/12 | 19:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجمعة، توجيهاً الى الجامعات كافة بخصوص مناقشة رسائل واطاريح طلبة الدراسات العليا.

وبحسب بيان الوزارة جاءت التويجها كالاتي

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