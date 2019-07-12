الخارجية تعلن عن زيارة مرتقبة لموغيريني الى بغداد غدا

2019/07/12 | 19:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، ان الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشُؤُون الخارجيّة في الاتحاد الأوروبيّ فيديريكا موغيريني ستزور العاصمة بغداد غداً السبت.

وذكر بيان مقتضب

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