2019/07/12 | 19:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..كركوك تتظاهر وكالة خطوة برس.

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