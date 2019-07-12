إندلاع حريق كبير في اراض زراعية غربي نينوى

2019/07/12 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، الجمعة، باندلاع حريق في محصول للحنطة في قضاء سنجار.

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