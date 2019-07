موهوبة تحلق مع الألوان لتفوز بجائزة دولية

2019/07/12 | 20:20

بغداد/ الصباح

فازت الفنانة العراقية الواعدة سماء الامير بـ (جائزة بمرتبة شرف Honorable Mention) في المسابقة الدولية (فن البطاقة البريدية) في دورتها السنوية الثالثة والعشرين التي أقامتها مؤسسة (Shin Han) الرائدة في مجال المستلزمات الفنية ومقرها كوريا ، واشترك بها (30) ألف متسابق من مختلف دول العالم ومن الأعمار (4 الى 18 سنة) ، وجاء فوز سماء عن لوحتها ( حلِّق مع الألوان ..



العالم يضيء بالألوان أيضاً) .

التفكير الايجابي

انطلقت سماء الامير (مواليد 2003) من تحد ٍ لوضعها الصحي الاستثنائي ليكون لها دور فاعل في المجتمع من خلال إدارتها لشبكة الحياة لوحة رسم التطوعية لدعم التفكير الإيجابي والطاقات والمواهب ، والتي أسستها مع والدتها الصحفية أسماء محمد مصطفى (مؤسس ومدير تحرير مجلة الموروث والمدير الأسبق لقسم العلاقات والإعلام في دار الكتب والوثائق) ، وهي شبكة تقيم نشاطاتها من ورش ومعارض للشباب والأطفال بالتعاون مع مكتبة الأجيال في دار الكتب والوثائق والتي استقبلت عشرات المواهب وبدعم من مدير عام الدار الدكتور علاء أبو الحسن اسماعيل بهدف تشجيع التواصل بين مختلف الأجيال فنيا وثقافيا ومعرفيا .

صانعة الامل

سبق لسماء الامير أن حصلت على شهادة تفوق منحتها إياها المنظمة الدولية (Impact Investment Exchange - IIX) المعنية بالسلام المستدام وتمكين المرأة والتي اختارت لوحة لسماء ضمن قائمة اللوحات المتميزة للرسامين الشباب في حفل المسابقة العالمية (she is more) والخاص باحتفال المرأة من خلال الفن والمقام الذي أقيم يوم 9/ أيار/2019 في سنغافورة، وعُرضت اللوحة رقميا على شاشة العرض بالحفل كما نشرت في كتيبه الذي وزع على الحضور، وهي لوحة مازالت معروضة في المعرض الدائم لمكتبة الأجيال التابعة إلى دار الكتب والوثائق ، فضلا عن حصول سماء على شهادات تقديرية من دار الكتب والوثائق منها شهادة صانعة الامل ، الى جانب إشادة شركة ماتل العالمية المصنعة لدمية باربي الشهيرة بأسلوب سماء الفني في التعبير عن أحلام ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من خلال إطرائها على لوحة (امرأة تحلق بمظلة) التي تعبر عن تفكير سماء الإيجابي في مقاومة الألم والمرض.

نظف مدينتك

كما أقامت سماء 8 معارض فنية ، سبعة منها شخصية ومعرض واحد عن حملة اطلقتها سماء بعنوان ( نظف مدينتك ، فالنظافة ثقافة ) اشترك به عدد من الاطفال المتفاعلين مع الحملة ، فضلا عن مشاركتين لسماء بمعارض جماعية الى جانب العرض الرقمي للوحة لها في محفل دولي ، وأطلقت حملات عن الذوق والاخلاق والمحبة والتعايش والتسامح ، وهي تعد اول طفل أقام معرضا فنيا ونشاطات ثقافية في دار الكتب والوثائق عن طريق مكتبة الأجيال .

