كمين يوقع بثلاثة مطلوبين خطرين ببغداد

2019/07/12 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنية- كلكامش برس؛ أعلنت وزارة الدفاع، ان المديرية العامة للاستخبارات والأمن ألقت القبض على مطلوبين في العاصمة بغداد.وذكر بيان للوزارة، انه “وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن من إلقاء القبض على 3 متهمين في مناطق متفرقة من العاصمة اثنين منهم متهمين في […]

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