2019/07/12 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس النواب الأمريكي يقر تعديلا قانونيا يهدف لمنع ترامب من اتخاذ أي إجراء عسكري ضد إيران دون تصديق الكونغرس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/12 | 20:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب الأمريكي يقر تعديلا قانونيا يهدف لمنع ترامب من اتخاذ أي إجراء عسكري ضد إيران دون تصديق الكونغرس) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب الأمريكي يقر تعديلا قانونيا يهدف لمنع ترامب من اتخاذ أي إجراء عسكري ضد إيران دون تصديق الكونغرس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).