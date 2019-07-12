2019/07/12 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، عن فتح موقعين جديدين لتجديد اجازات السوق في جاني الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد.وقالت المرور العامة، في بيان وتلقته وكالة صدى، إنها فتحت موقعين لتجديد اجازات السوق للمشروع الموازي في موقعي الغزالية والرستمية لجانبي الكرخ والرصافة. وأوضحت ان افتتاح هذين الموقعين يأتي اضافة الى مواقع منح اجازة السوق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور العامة تعلن فتح موقعين جديدين لتجديد اجازات السوق في بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور العامة تعلن فتح موقعين جديدين لتجديد اجازات السوق في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور العامة تعلن فتح موقعين جديدين لتجديد اجازات السوق في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).