العمل تعلن أسماء الأسر المقبول اعتراضها بشأن رواتب الحماية الاجتماعية

2019/07/12 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ان الوزارة ستنشر يوم الاثنين المقبل عبر موقعها الالكتروني وصفحات التواصل المعتمدة أسماء الأسر المقبول اعتراضها في بغداد والمحافظات والبالغ عددها 6325 أسرة.

ودعت الوزارة في بيان الى "البدء بمراجعة اقسام الحماية اعتبارا من يوم الثلاثاء ٢٠١٩/٧/١٦ باستثناء محافظتي {البصرة والديوانية} ستكون المراجعة حسب الموعد المثبت امام كل اسم مع الالتزام بالموعد من اجل انسيابية العمل ومنعا للزحام".وأضاف ان "على المنشورة أسماؤهم جلب المستمسكات الرسمية لانجاز معاملات شمولهم براتب الاعانة واصدار بطاقة الـ {كي كارد} تمهيداً لإطلاق رواتبهم".وأشارت الوزارة إلى ان "قوائم الأسماء ستتضمن {أسم المتقدم للشمول+ اسم الام+ اسم القسم} {اي ان على صاحب الاسم الذي سيظهر قبول اعتراضه مراجعة القسم المؤشر امام اسمه في القائمة}.وأكدت ان "عملية نشر أسماء الأسر المقبول اعتراضها من اللجان العليا سيستمر تباعا وبنفس الصيغة، ومن لديه اي استفسار الاتصال على الرقم {1018} خلال أوقات الدوام الرسمي".انتهى

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