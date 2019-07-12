جريزمان لاعباً لبرشلونة حتى 2024

2019/07/12 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي برشلونة الاسباني تعاقده مع الدولي الفرنسي أنتوان جريزمان من أتليتكو مدريد، بعد دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب.النادي الإسباني أعلن عبر حسابه الرسمي على تويتر عن انضمام أنتوان بطل العالم، بمقطع فيديو للاعب بقميص برشلونة.وكتب الحساب الرسمي للبلوجرانا “هذا ما كنت تنتظره”.برشلونة دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد جريزمان 120

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