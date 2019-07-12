تفاصيل مثيرة حول واقعة خروج سيدة حية من القبر بعد موتها

2019/07/12 | 20:29

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بغداد اليوم- متابعة

كشف عامل المقبرة واسمه، السيد الإفريقي، الذي فتح قبر "السيدة المدفونة على قيد الحياة" ف...





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