2019/07/12 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائممقام قضاء الزبير في محافظة البصرة، اليوم الجمعة، عن قطع الجسر الوحيد الذي يربط القضاء بمركز المحافظة بدءا من الاحد المقبل لاغراض الصيانة.وقال عباس السعيدي في حديث لـ السومرية نيوز واطلعت عليه وكالة صدى، إن يوم الاحد المقبل سيكون موعداً لقطع الجسر الوحيد الذي يربط بين قضاء الزبير ومركز محافظة، مبينا ان الجسر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قطع الجسر الرابط بين الزبير ومركز البصرة لاغراض الصيانة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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