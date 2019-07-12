نائب عن بابل: الموارد المائية تسببت بهجرة 30 الف نسمة من المحافظة

2019/07/12 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اكد النائب عن محافظة بابل صادق مدلول ان التخطيط الخاطئ لوزارة الموارد المائية لمشروع تبطين جدول بابل سيتسبب بهجرة 30 الف نسمة.وقال مدلول في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن”المشروع يروي عشرات الالاف من الاراضي الزراعية حيث عمدت خطط الوزارة بالتبطين الجزئي منذ ٦ سنوات مما ادى لعدم وصول مياه الشرب والسقي […]

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