2019/07/12 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير صحفية برتغالية، الجمعة، أن نادي مايروكا الاسباني دخل في مفاضات مع نادي سنتا كلارا البرتغالي للظفر بخدمات لاعبه العراقي اسامة رشيد.ويعد رشيد (27 عاماً)، أحد أعمدة سانتا كلارا في الموسمين الماضيين، حيث سجل 20 هدفًا في 75 مباراة.وذكرت صحيفة “ابولا” البرتغالية، أن “نادي مايوركا الاسباني، يسعى الى ضم لاعب وسط سانتا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللاعب اسامة رشيد على رادار نادٍ اسباني وكالة صدى الاعلام للانباء.

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