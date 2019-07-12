ضبط مجمع طبي وهمي يديره ممرض في ديالى

2019/07/12 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ديالى

اعلن جهاز الامني الامن الوطني في

ديالى ،اليوم الجمعة ، ضبط مجمع طبي وهمي يديره ممرض في ناحية جلولاء.

وقال الجهاز في بيان مقتضب تلقى

“النور نيوز” نسخة منه ،إنه” ضبط بالتعاون والتنسيق مع دائرة صحة ديالى وقسم شرطة خانقين مجمع طبي

وهمي في ناحية جلولاء”.

وأضاف ،أن” المجمع يديره ممرض

ينتحل صفة اخصائي اسنان”.

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