2019/07/12 | 20:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اكد نائب رئيس الجبهة التركمانية حسن توران ان الحزبان الكرديان يتبعان منهجا إقصائيا ويعتبران كركوك ضيعة تابعة لهم، مبيناً ان الاتفاق الأخير بعث

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