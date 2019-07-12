الدفاع التركية : جنودنا يواصلون التدريب في روسيا على نصب واستخدام منظومة

2019/07/12 | 20:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الجمعة، إن الجنود الأتراك يواصلون التدرب في روسيا على نصب واستخدام منظومة “إس 400” الروسية الصاروخية.

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