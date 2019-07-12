بشرى سارة للمفسوخة عقودهم من وزارة الدفاع

2019/07/12 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، عن موعد أليه الاستقبال للمفسوخة عقودهم وذلك إعتباراً من يوم غدٍ السبت.وذكرت الوزارة في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، انه"نتيجة الإعداد الهائلة من المفسوخة عقودهم الذين يراجعون مراكز التطوع وللحفاظ على سلامتهم، تقرر إن يكون الاستقبال من الأسبوع القادم لأول خمسة أحرف لكافة مراكز التطوع في العراق، والأحرف هي (أ _ ب _ ج _ د _ هـ)".

واكد البيان انه "بعد الانتهاء من هذه الأحرف الخمسة، ستعلن الوزارة عن الخمسة أحرف التي تليها للإسراع في إستقبالهم، وإنهاء معاناة الإعداد الهائلة التي تتكدس أمام مراكز التطوع".انتهى/س

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