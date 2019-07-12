ضبط ممرض ينتحل  صفة اخصائي اسنان في ديالى

2019/07/12 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ديالى ..اعلن الامن الوطني في ديالى، الجمعة،عن ضبط ممرض ينتحل صفة اخصائي اسنان في ناحية جلولاء شمال شرق المحافظة.وقال الامن الوطني في بيان تلقته/المعلومة/،ان”مفارزه ضبطت مجمع طبي وهمي لممرض ينتحل صفة اخصائي اسنان في ناحية جلولاء(٧٠كم شمال شرق بعقوبة )”.واضاف ان”العملية جرت بالتعاون مع دائرة صحة ديالى وقسم شرطة خانقين”.انتهى/25

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