أعمال شغب في باريس بعد تأهل الجزائر إلى نصف نهائي الأمم الإفريقية

2019/07/12 | 20:44

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(المستقلة)..شهدت جادة الشانزليزيه وسط العاصمة الفرنسية باريس أعمال شغب، الليلة الماضية، أثناء احتفالات حاشدة للجزائريين بعد تأهل فريقهم إلى نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة حاليا في مصر.

وكان آلاف الأشخاص تجمعوا في الساعة التاسعة من مساء أمس في الشارع الباريسي الشهير للاحتفال بفوز “محاربي الصحراء” على منتخب ساحل العاج بركلات الترجيح، وقبيل منتصف الليل هاجم أشخاص ثلاثة متاجر في شارع غراتد أرمي فيما كانت الاحتفالات الصاخبة تتواصل على بعد أمتار قليلة.

وقال شهود عيان إن عشرات الأشخاص قاموا بنهب متجرين، أحدهما لبيع الدرجات النارية وقاموا بعمليات سرقة قبل أن تتدخل الشرطة.

وأضاف شهود العيان أن نوافد العديد من المحال تحطمت، قبل أن تندلع المواجهات بين عناصر مشاغبة والشرطة التي استخدمت الغاز المسيّل للدموع لتفريق حشود المحتفلين في المنطقة، واعتقلت عدداً من المشاغبين.

ومن المنتظر أن يلتقي المنتخب الجزائري منتخب نيجيريا يوم الأحد، الذي بدوره تغلب على فريق جنوب أفريقيا في اللقاء الذي جمعهما يوم الأربعاء الماضي.

المصدر : Euronews

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