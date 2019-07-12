عمليات نينوى لـ”الحل العراق”: هذه حقيقة عودة داعش إلى الموصل

2019/07/12 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أكد قائد عمليات محافظة #نينوى اللواء #نومان_الزوبعي، اليوم الجمعة، أن تنظيم “#داعش” أصبح من الماضي، والحديث عن عودته إلى مدينة الموصل هو مجرد إثارة #إعلامية.الزوبعي […]

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