لجنة الانضباط في اتحاد الكرة تصدر حزمة من القرارات المهمة

2019/07/12 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت لجنة الانضباط اجتماعا طارئا، اليوم الجمعة، في فندق بغداد على خلفية الأحداث الاخيرة التي رافقت مباريات الدوري التأهيلي، وخرجت بالمقررات الآتية:

حرمان عضو الهئية الإدارية، مشرف فريق زاخو، شيفان عبدي، لمدة خمس سنوات بعدم مرافقة الفريق..



وبالعقوبة نفسها، حرمت اللجنة مشجع فريق زاخو، علي بشار الدلفي، وعدم مرافقة أي ناد خلال هذه الفترة.- فيما قررت اللجنة حرمان اداري فريق زاخو، عماد جبار، لمدة سنة واحدة، وعدم مرافقة الفريق، فضلا عن الغرامة المالية وقدرها عشرة ملايين بسبب سوء التصرفات التي بدرت منهم.وعلى صعيد متصل، قررت اللجنة حرمان رئيس الهيئة الإدارية لنادي سوق الشيوخ، حسن صالح، لمدة عام كامل من مرافقة الفريق ، فيما حرمت اللجنة مشرف فريق سوق الشيوخ، رحيم عبد لفته، لمدة ثلاث سنوات من مرافقة الفريق بسبب سوء السلوك.



ومن ضمن المقررات، حرمت اللجنة ايضا عضو الهيئة الإدارية لنادي برايتي ( رامان ) لمدة خمس سنوات من مرافقة الفريق، وعدم دخول الملاعب خلال هذه الفترة بسبب الاعتداء على الطاقم التحكيمي للمباراة، اضافة الى تغريم نادي برايتي مبلغ قدره عشرة ملايين دينار ، وخمسة ملايين دينار لنادي سوق الشيوخ.واختتمت اللجنة اجتماعها بحرمان لاعب فريق ميسان، حسنين عبد الرضا، من اللعب لمدة سنة كاملة بسبب تجاوزه على حكم مباراتهم امام فريق غاز الشمال .

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