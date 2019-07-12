أتليتيكو‭ ‬يهدد برشلونة بعد صفقة جريزمان

2019/07/12 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أصدر نادي أتلتيكو مدريد، بياناً جديداً، بعد إعلان برشلونة تعاقده مع الفرنسي أنطوان جريزمان، ظهر اليوم الجمعة.

ونشر الموقع الرسمي لأتلتيكو مدريد "ظهر محامي جريزمان في مقر رابطة الليجا، لفسخ عقد جريزمان من جانب واحد، بعد أن أودع برشلونة مبلغ 120 مليون يورو، نيابة عن اللاعب".وأضاف البيان "يعتقد أتلتيكو مدريد أن المبلغ المدفوع لا يكفي لتلبية الشرط الجزائي لكسر التعاقد، حيث أن اللاعب اتفق مع برشلونة، قبل موعد تخفيض قيمة الشرط الجزائي من 200 إلى 120 مليون يورو، وقبل أن يخرج اللاعب يوم 14 مايو/آيار الماضي ليعلن رحيله".واختتم "يرى أتلتيكو مدريد أن إنهاء العقد قد تم قبل نهاية الموسم الماضي، بسبب تصرفات اللاعب، ولهذا السبب، سيبدأ بالفعل في اتخاذ الإجراءات المناسبة للدفاع عن حقوقه ومصالحه الشرعية".وكان برشلونة قد أعلن منذ قليل، تعاقده مع جريزمان، بعد دفع الشرط الجزائي، حيث سيوقع اللاعب على عقد لمدة 5 سنوات، بشرط جزائي بقيمة 800 مليون يورو.

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