ائتلاف النصر يصدر بيانا بخصوص الأوضاع في كركوك

2019/07/12 | 21:00

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بغداد اليوم- بغداد

اصدر ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، الجمعة، بياناً بخصوص الأوضاع الأخيرة في محافظة كركوك.

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