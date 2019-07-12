الخارجية تكشف: موغريني تزور بغداد غداً

2019/07/12 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ متابعة … أعلنت وزارة الخارجية العراقية، ان الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشُؤُون الخارجيّة في الاتحاد الأوروبيّ فيديريكا موغيريني ستزور العاصمة بغداد غداً السبت.وذكر بيان للوزارة، تلقت وكالة / بدر نيوز/ نسخة منه ، ان “وزير الخارجية محمد علي الحكيم سيعقد مؤتمراً صحفياً في مقرِّ الوزارة؛ بعد اللقاء الثنائيِّ”.ودعا البيان وسائل الاعلام […]

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