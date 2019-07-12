ارتفاع اسعار النفط بعد خفظ خليج المكسيك انتاجهم الى النصف

2019/07/12 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

ارتفعت أسعار النفط ،الجمعة، بعدما خفض منتجو النفط الأمريكيون في خليج المكسيك إنتاجهم أكثر من النصف بسبب عاصفة استوائية، في حين ما زالت

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