اعتداء يطال كوادر قناتي آي نيوز و اسيا في قضاء الزبير بالبصرة

2019/07/12 | 21:16

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(المستقلة)..تعرضت كوادر قناتي آي نيوز و اسيا اثناء تغطية وقفة جماهيرية، يوم امس الخميس، في قضاء الزبير بالبصرة.

ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن مراسل قناة اسيا إيهاب نجم قوله انه “كان في مهمة لتغطية وقفة جماهيرية في قضاء الزبير، و اثناء قيام مصور (آي نيوز)، امين السلمي، بتصوير الوقوف لتأدية النشيد الوطني فوجئنا بقيام احد منسقي الوقفة بدفعة بشدة و التهجم عليه.

واضاف عند تدخل مراسل آي نيوز حسن صباح و تدخلي للاستفسار بشأن منع المصور من التصوير تصاعدت حدة كلامه و بعد تدخل أعضاء من المجلس البلدي تم سحب المنسق”، مضيفا بعد انتهاء الوقفة و اثناء رحيلنا كرر اعتداءه علي و على الزملاء مستخدما لغة التهديد.

وعدّت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة الحادثة التي تعرض لها الصحفيين “اعتداءً واضحاً و ان كان فردياً كونه يتكرر من حمايات المسؤولين و العناصر الامنية و المنسقين بشكل دائم”.

واستنكرت الجمعية استمرار الانتهاكات التي تطال الاعلاميين اثناء التغطيات، مطالبة قائمقامية الزبير بمتابعة هذه الحادثة و محاسبة المعتدي و منع تكرار مثل هكذا اعتداءات.

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