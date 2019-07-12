مجلس النواب الأمريكي يقر تعديلاً قانونياً يمنع ترامب من أي إجراء عسكري ضد إيران

2019/07/12 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت قناة "الجزيرة"، في خبر تابعه موقع الغدير، إن "مجلس النواب الأمريكي أقر تعديلاً قانونياً يهدف لمنع ترامب من اتخاذ أي إجراء عسكري ضد إيران دون تصديق الكونغرس".وأضافت، أن "التعديل القانوني يمنع تمويل أي عمليات عسكرية ضد إيران دون إعلان الكونغرس قرار الحرب أو إصداره ترخيصا بذلك".

انتهى.ص.هـ.ح.

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