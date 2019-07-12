2019/07/12 | 21:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شباب com .. نتائج الامتحانات .. بين الفرحة والصدمة - 2019/7/12) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: mGSD7kuU8HA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شباب com .. نتائج الامتحانات .. بين الفرحة والصدمة - 2019/7/12) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شباب com .. نتائج الامتحانات .. بين الفرحة والصدمة - 2019/7/12) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).