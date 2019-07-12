البرلمان يُصوّت على قانون حقوق شهداء {سبايكر}

2019/07/12 | 21:56

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بغداد / الصباح

صوّت مجلس النواب في جلسته الثانية والثلاثين التي عقدت برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي أمس الأول الخميس ‏وبحضور 196 نائباً على ‏ مشروع قانون حقوق شهداء جريمة قاعدة الشهيد الطيار ماجد التميمي الجوية "سبايكر"، كما صوّت على مشروع قانون العفو من العقوبات الضريبية والتوصيات الخاصة بحل أزمة السكن وأنهى قراءة قانونين وتقرير اللجنة المالية عن مبيعات إقليم كردستان من النفط.



وأشاد رئيس الجمهورية برهم صالح بتصويت البرلمان على قانون حقوق شهداء القاعدة الجوية، وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": إن "تصويت مجلس النواب لإقرار قانون حقوق شهداء مجزرة "سبايكر"، يمثل خطوة على طريق الانتصار لذكرى الشهداء وإنصاف عائلاتهم الكريمة المضحية".

وأفاد بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقته "الصباح"، بأنه في مستهل الجلسة، أرجأ المجلس التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية".

وأنجز المجلس التصويت على مشروع قانون العفو من العقوبات الضريبية المقدم من ‏لجنتي المالية والاقتصاد ‏والاستثمار لغرض إعطاء ‏فرصة للمكلفين ‏لحسم موقفهم وتسوية جرائمهم وبغية حسم الجرائم ‏الضريبة من السلطة ‏المالية واستيفاء مبالغ الضريبية في ‏ذمة المكلفين.‏

وصوّت المجلس على مشروع قانون حقوق شهداء جريمة قاعدة الشهيد الطيار ماجد التميمي الجوية (سبايكر) المقدم من لجان الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وحقوق الانسان والقانونية من أجل ادانة الجريمة التي ارتكبتها عصابات "داعش" الارهابية في القاعدة الجوية في حزيران من عام 2014 ولإنصاف ذوي الشهداء لتحقيق العدالة من خلال إنفاذ القانون ومنع الجناة من الافلات من العقاب ولتعويض المتضررين مادياً ومعنوياً ولتعريف المجتمع الدولي بجرائم عصابات "داعش" الارهابية ولتخليد ذكرى الشهداء ولتوثيق الجريمة والحقائق.

وأعلن الحلبوسي استضافة وزيري النفط والمالية ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادية وممثل رئيس مجلس الوزراء بخصوص تطبيق قانون موازنة 2019 في الجلسات المقبلة، لافتاً الى عدم امتناع الوزراء عن الحضور الى جلسة الخميس.

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