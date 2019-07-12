وزير التربية وكالة يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية بحادث مدرسة المحمدي

2019/07/12 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير التربية وكالة قصي السهيل، اليوم الجمعة، بتشكيل لجنة تحقيقية بحادث مدرسة المحمدي مؤكداً أن الحرم المدرسي خط أحمر.

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