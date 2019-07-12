الشرطة الاتحادية تعثر على كدس للعتاد والمواد المتفجرة في الحويجة

2019/07/12 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، عثور قوة كدس عتاد ومخلفات حربية اخرى تابعة لعصابات داعش الارهابية في قضاء الحويجة التابع لمححافظة كركوك.

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