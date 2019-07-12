السويد ترفض توقيع معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية

2019/07/12 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت الحكومة السويدية أنها ستمتنع عن الانضمام إلى المعاهدة الأممية لحظر الأسلحة النووية، معتبرة أن هذه الوثيقة بصيغتها الحالية “ليست جاهزة”.وذكرت وزيرة الخارجية السويدية، مارغوت فالستروم، أثناء مؤتمر صحفي عقدته اليوم الجمعة، أن نص المعاهدة التي تم تبنيها عام 2017، لا يضم تعريفا واضحا للسلاح النووي، وفيه “عدة أسئلة لا بد من […]

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