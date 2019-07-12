القبض على تلميذ حرق قيود وسجلات مدرسته في واسط

2019/07/12 | 22:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة التربية، إلقاء القوات الأمنية، على تلميذ أقدم على حرق قيود وسجلات مدرسته في محافظة واسط.

وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "وزير التربية وكالة قصي السهيل أكد استمرار دعمه المطلق للكوادر التدريسية والتربوية والحفاظ على العملية التربوية، موكدا ان الحادث الذي قام به احد تلاميذ مدرسة سلمان المحمدي في ناحية الدبوني التابعة لقضاء العزيزية شمال واسط بحرق قيود وسجلات المدرسة أمر في غاية الخطورة حيث قامت القوات الأمنية بإلقاء القبض عليه وهو الآن على ذمة التحقيق".وأضاف البيان، أن "الوزارة عملت طيلة الفترة الماضية على حماية العملية التربوية وضمان عدم التعدي عليها، وان الوزير وجه بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة للوقوف على حيثيات الموضوع، مشدداً على أهمية إيقاف هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع العراقي، وعدم التهاون مع المعتدين والمقصرين بحق العملية التربوية".وأكد السهيل بحسب البيان، ان "الحرم المدرسي خط أحمر".انتهى

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