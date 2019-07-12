2019/07/12 | 22:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير التربية قصي السهيل، الجمعة، بتشكيل لجنة تحقيقية على غرار حادث مدرسة المحمدي في...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( السهيل يوجه بفتح تحقيق في حادثة مدرسة المحمدي بواسط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( السهيل يوجه بفتح تحقيق في حادثة مدرسة المحمدي بواسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).